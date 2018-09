Колумбиец Хамес Родригес может остаться в мюнхенской "Баварии"

Ведущий полузащитник футбольной сборной Колумбии Хамес Родригес, который проводит второй сезон в аренде в немецкой "Баварии", может остаться в клубе из Мюнхена по окончании нынешнего сезона и не вернуться в мадридский "Реал".

Ведущая команда немецкой бундеслиги готова активировать опцию выкупа контракта Родригеса, сообщает Kicker. При этом цена этого вопроса составляет примерно 42 млн евро. Сам футболист, который еще летом хотел вернуться в "Королевский клуб", под влиянием агента Жорже Мендеша согласился на полноценный контракт с "Баварией".

