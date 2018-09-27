F-35 пройдет боевое крещение в Афганистане

Новый американский многоцелевой истребитель пятого поколения F-35B впервые отправился в зону реальных боевых действий. Несколько этих машин сейчас базируются на многоцелевом ударном корабле USS Essex, который перебрасывают из Аденского пролива в северную часть Аравийского моря. Оттуда истребители будут наносить удары по позициям боевиков в Афганистане, сообщает телеканал CNN.

Стоит добавить, что F-35A израильских ВВС боевое крещение уже прошли. Об этом в конце мая 2018 года заявил командующий военно-воздушными силами еврейского государства Амикам Норкин.

F-35B – это самолет с укороченным взлетом и посадкой. От других истребителей семейства он отличается тем, что у него сразу два двигателя: подъемный и маршевый. Благодаря им боевой машине нужно совсем мало места для взлета, а садиться он может вообще, как вертолет.

Правда, подобная конструкция, помимо плюсов, имеет и заметные минусы. Топлива модификация B берет меньше. То есть боевой радиус снижается сразу на 200 километров. Боевая нагрузка F-35B тоже ниже, чем у базовой версии: 7 тонн вместо 8 тонн. И это при том, что у палубной версии нет встроенной пушечной установки.