Медведев: правительство учитывает агрессивную среду, в которой живет Россия

Проект "Основных направлений деятельности правительства" до 2024 года учитывает, что страна живет в агрессивной среде, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Он назвал оценку ситуации в документе трезвой и жесткой, однако подчеркнул, что вместе с тем есть и уверенность в собственных силах, передает "Россия 24".

Агрессивная среда, в которой живет Россия, наблюдается как в политической, так и экономической обстановке, и в условиях непрекращающегося санкционного давления. С учетом этого правительство ставит новые задачи, которые предстоит решать по-новому, отметил Медведев.

"Основные направления деятельности правительства" отвечают на вопрос, как достичь нового образа России, сформулированного в майском указе президента страны. Премьер подчеркнул, что "документ требует предельной конкретики" и призвал исключить из него слова "возможно", "когда-нибудь" и "в среднем".