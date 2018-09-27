"Газпром" возглавил список самых экологичных компаний

Телеканал "Живая Планета" и Институт современных медиа (MOMRI) представили рейтинг экологической деятельности российских компаний за перовое полугодие 2018 года.

Рейтинг составляется каждые шесть месяцев и позволяет определить уровень значимости экологической тематики для российских компаний топливно-энергетического и металлургического секторов. Еще одна его задача — стимулирование использования природоохранных инициатив для формирования имиджа компаний и исследование роли СМИ в освещении этого процесса.

На этот раз почетное первое место в рейтинге заняла компания "Газпром" (2198,19 балла), которая удерживает лидирующее позиции на протяжении уже четырех лет. За ней с небольшим отрывом идут "РусГидро" (2-е место — 2046,74 балла) и "Норильский никель" (3-е место — 1664,35 балла). А вот "Россети" (одна из крупнейших электросетевых компаний в мире) потеряла свое место в тройке победителей и заняла лишь 6-ю строчку рейтинга.

Самыми резонансным в медийном освещении стал проект "Газпрома" по сотрудничеству с федеральными властями и регионами в рамках программы по газификации общественного и корпоративного транспорта, а также всероссийский экологический субботник "Зеленая весна". Самым негативным событием экологической тематики в медиаполе стал разлив нефтепродуктов компании "Транснефть" в селе Красноармейское Энгельсского района Саратовской области и штраф Россельхознадзора в связи с этим.

Вместе тем в 2018 году, объявленном Годом экологии, наблюдается снижение как количества самих природоохранных мероприятий, проводимых предприятиями, так и интереса СМИ к экологической тематике. Более 70% из участвующих в рейтинге компаний (24 из 33) снизили общие показатели индекса, в том числе все компании из топ-10. Общие показатели рейтинга — количество публикаций, сводный индекс, количество проиндексированных событий — демонстрируют существенное снижение по отношению к предыдущему полугодию, а также аналогичному периоду 2017 года.