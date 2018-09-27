Кто сильнее? Гильотина. Житель Саранска задушил приятеля в ходе дружеского поединка

Житель Саранска убил своего знакомого в ходе бойцовского поединка – мужчины выясняли, кто из них сильнее.

2,5 минуты один борец удерживал другого, проведя удушающий прием "гильотина", сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет. В результате у потерпевшего оказалась пережата сонная артерия, это привело к механической асфиксии. Когда мужчина отпусти своего противника, тот не подавал признаков жизни.

Мужчину признали виновным в причинении смерти по неосторожности. Суд приговорил его к 1 году в колонии-поселении и компенсации вреда родственникам в размере 1 миллиона рублей.