27 сентября 201814:41
Кто сильнее? Гильотина. Житель Саранска задушил приятеля в ходе дружеского поединка
Житель Саранска убил своего знакомого в ходе бойцовского поединка – мужчины выясняли, кто из них сильнее.
2,5 минуты один борец удерживал другого, проведя удушающий прием "гильотина", сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет. В результате у потерпевшего оказалась пережата сонная артерия, это привело к механической асфиксии. Когда мужчина отпусти своего противника, тот не подавал признаков жизни.
Мужчину признали виновным в причинении смерти по неосторожности. Суд приговорил его к 1 году в колонии-поселении и компенсации вреда родственникам в размере 1 миллиона рублей.
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