Кожемяко пойдет на выборы в Приморье самовыдвиженцем

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко пойдет на выборы главы этого региона как самовыдвиженец. В интервью телеканалу "Россия 24" он выразил надежду, что его кандидатуру поддержит не только "Единая Россия", но и другие партии.

Крайизбирком передал на рассмотрение Законодательного собрания Приморья изменения в избирательный кодекс края, позволяющий самовыдвиженцам баллотироваться на пост губернатора. Эти изменения планируется рассмотреть 3 октября.

Ранее глава ЦИК Элла Панфилова отменила результаты предыдущих голосований (9 и 16 сентября) из-за многочисленных нарушений. Во втором туре участвовали, занимавший на тот момент должность врио губернатора Андрей Тарасенко, выдвинутый "Единой Россией", и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Дата повторных выборов пока не назначена.

Владимир Путин назначил сахалинского губернатора Олега Кожемяко новым временно исполняющим обязанности губернатора Приморья. О желании стать губернатором Приморья заявлял так же голливудский актер Стивен Сигал.