Волгограду прибавили "световой час"

Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому Волгоградская область будет отнесена в другой часовой пояс – MSK+1, сообщает РИА Новости.

Референдум по этому вопросу в Волгоградской области прошел одновременно с президентскими выборами 18 марта. При явке 66,38 процента почти 59 процентов жителей области сказали "да" переходу региона в иной часовой пояс.

Сторонники перехода на новое время жаловались на потерянный "световой час" – светает в регионе рано, а вечером не хватает солнечного света.

Специалисты по проблемам сна считают, что адаптация к новому времени у жителей Волгоградской области не превысит одного месяца.