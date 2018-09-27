Петрозаводский маньяк сознался в еще одном убийстве

Подозреваемый в расправе над двумя девушками в Петрозаводске 28-летний Антон Ипатов сознался в убийстве еще одного человека, сообщил РИА Новости информированный источник. Такие же данные приводит и местный сайт "Столица на Онего".

По словам пожелавших остаться неизвестными правоохранителей, молодой человек в ходе допроса сообщил о еще одной жертве, с которой он расправился в августе. Насколько правдива эта информация, теперь предстоит установить следователям. Официального комментария от карельского управления СКР не поступало.

Освободившегося два года назад из колонии Ипатова задержали вечером 20 сентября, спустя пару часов после убийства 27-летней местной жительницы у стадиона "Юность". Днем ранее молодой человек, по собственному признанию, зарезал 20-летнюю студентку медколледжа, бросив ее тело на улице. На судебном заседании, по итогам которого Ипатова взяли под стражу на два месяца, стало известно, что днем 16 сентября подозреваемый запер в комнате общежития и серьезно ранил 15-летнюю девочку.

Возивший Ипатова таксист рассказал, что тот приобрел в охотничьем магазине нож с целью "отомстить за попытку изнасилования сестры", которая якобы попала в больницу с проколотым легким.