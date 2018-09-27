Футболистов будут штрафовать за отказ общаться с прессой

Российская футбольная премьер-лига во взаимоотношениях с клубами в части выполнения регламента соревнований во главу угла ставит финансовый вопрос. Так, по словам главы РПЛ Сергея Прядкина, Лига будет штрафовать игроков за отказ от общения с прессой.

"Наказывать серьезно можно только рублем, — цитирует слова Прядкина телеканал Russia Today. – Как член делегации нашей национальной сборной, знаю как за этим следят в международных инстанциях – ФИФА и УЕФА. Отсутствие спортсменов в микст-зоне может стать одним из пунктов для оценки эффективности работы команд с болельщиками".

Говоря о проблеме отсутствия игроков некоторых команд в микст-зонах стадионов после матчей, президент премьер-лиги отметил, что Лига борется с этим не один сезон: "Считаю, что уже сейчас вышли на новый уровень, раньше ситуация с послематчевым общением игроков с прессой была в разы хуже".

Тем не менее, дело далеко от идеала и от требований, которые к этому вопросу предъявляют ФИФА и УЕФА: "На ближайшей встрече с руководителями клубов вновь поднимем этот вопрос. Скорее всего, начнем вводить ощутимые штрафы. Они уже есть, но не столь серьезные", — сказал Прядкин.

"Кроме того, планируем учитывать этот пункт при распределении средств между коллективами, — отметил глава РПЛ. – Действует критерий по эффективности работы с болельщиками и заполняемости трибун домашнего стадиона. Теперь возьмемся и за общение в микст-зонах".