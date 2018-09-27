"Внезапный конфликт": 43-летний мужчина сломал лицевую кость просившему помощи подростку
Что может сделать незнакомый подросток, чтобы быть незамедлительно избитым? Ответ на этот вопрос прекрасно известен 43-летнему жителю Казани, который 19 сентября накинулся на оживленной улице на неизвестного ему мальчика и сломал ему лицевую кость.
"Внезапный конфликт" — именно так объяснил свои действия агрессивный мужчина, задержанный за нападение на подростка спустя несколько часов после происшествия.
Незадолго до "внезапного конфликта", 17-летний Владимир нечаянно пропустил свою станцию метро, вышел в город и заблудился. Спросить дорогу из-за особенностей своего развития — подросток является инвалидом — Владимир не мог.
Мама, которой он позвонил, тоже не могла ему помочь, поскольку не знала, где находится ее сын. По этой причине она посоветовала мальчику дать телефон полицейскому или просто кому-либо из взрослых прохожих, чтобы она сформулировала просьбу и потерявшемуся подростку объяснили дорогу.
Дальнейшие события точно установить пока не удалось. Родители мальчика предполагают, что он протянул свой телефон шедшему с ребенком мужчине. Взрослый человек его тут же почему-то избил.
Сотрудница магазина, которая выбежала и помогла подростку, слышала, как агрессивный мужчина, спешно покидая место происшествия, кричал о том, что мальчишка в него плюнул, однако свидетели происшествия сильно сомневаются в его словах.
Продавщицы вызвали врачей, связались с матерью Владимира и оказали ему первую помощь. Оказалось, что парня били с такой силой, что сломали и сместили ему лицевую кость.
Агрессора вскоре задержали, им оказался 43-летний местный житель, являющийся, по некоторым данным, "спецназовцем". В настоящее время изучается вопрос о возбуждении в отношении агрессора уголовного дела.
Владимира из больницы выписали, сейчас он ежедневно посещает врачей, которые контролируют процесс его выздоровления.
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