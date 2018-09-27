Не пролез: в Петербурге появился еще один "мост глупости". Теперь речной

В Петербурге у ставшего знаменитым на всю страну дорожного "моста глупости", где, невзирая на знаки и предупреждения, все время пытаются проехать – и застревают – "Газели", появится речной собрат.

27 сентября капитан прогулочного катера пытался проскочить под Зеленым мостом что соединяет Казанский и 2-й Адмиралтейский острова, разделенные рекой Мойкой, но застрял.

При этом, как сообщает Life Shot, капитан не терял надежды все-таки проскочить, а за происходящим с изумлением наблюдали люди на мосту и на набережной.

Не исключено, что в данном случае он не учел поднявшегося уровня воды: в Петербурге 27 сентября было официально зафиксировано первое осеннее наводнение этого года.