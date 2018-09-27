"Торпедо" могут наказать за расистские выкрики фанатов в адрес динамовца Соу

В среду, 26 сентября, в Москве в рамках 1/16 финала Кубка России состоялось принципиальное московское дерби между командами "Торпедо" и "Динамо". Встреча завершилась победой "бело-голубых" со счетом 1:0. По итогам встречи было начато разбирательство из-за расизма.

Как сообщает "Спорт-экспресс", инспектор игры Фейзудин Эрзиманов написал в протоколе встречи тот факт, что болельщики "Торпедо" по ходу матча оскорбляли полузащитника "Динамо" Самбу Соу. Отмечается, что болельщики "ухали" каждый раз, когда игрок получал мяч. В будущем инцидент должен рассмотреть Контрольно-дисциплинарный комитет РФС.