Сергей Семак: когда позвали в "Зенит", меня одолевали сомнения

Наставник футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак рассказал журналистам о ситуации накануне его приглашения в команду из Санкт-Петербурга и о собственных мыслях по поводу этого назначения. Известный в прошлом футболист отметил, что у него были сомнения.

"Многое смущало, в принципе, — цитирует Семака телеканал "Россия 24". – В частности, я считал, что это не самый лучший момент, чтобы приходить. Очень много проблем, на мой взгляд. Хотя, возможно, у людей, которые лучше знают ситуацию изнутри, другое мнение. На тот момент у меня было впечатление, что проблем много".

Семак отметил, что в команде было на тот момент слишком большое количество игроков: "Под какую-то четкую схему игроки не подходили на сто процентов. Микроклимат. Требование результата и все остальное. Все складывалось в цепочку, накатывало волной и заставляло меня задуматься".

Тренер "сине-бело-голубых" вспоминает, что в прессе можно было встретить мнения, что, дескать, "Семак с ума сошел – пошел в "Зенит". "Я читал про себя, что погиб, потерял, пропал, и так далее. Это был рискованный шаг с моей стороны", — улыбаясь, вспоминает Сергей.

"И я не думаю, что чем сложнее, тем интереснее. Просто если я выбрал работу главного тренера, то нужно принимать вызов, каким бы он ни был. Тем более, что это действительно интересно, такое предложение может получить далеко не каждый. Я это прекрасно понимал. Было над чем продумать", — говорит наставник.

"Я далек от всего, что пишут СМИ. Конечно, смотрю, читаю новости, когда что-то интересное. Но я все же в стороне от этого. Есть работа, отвлекаться некогда. График плотный, анализ и подготовка занимают очень много времени. Оставшиеся крохи времени уделяю семье. Мы делаем свою работу. Это все, что нужно делать", – сказал Семак.