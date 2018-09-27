Сотня боевых самолетов Содружества участвует в совместной тренировке

В совместных учениях сил противовоздушной обороны семи стран СНГ принимают участие около 100 боевых самолетов. Среди них истребители Су-27, МиГ-31 и Миг-29, учебно-боевые Як-130, фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34, а также стратегическая и дальняя авиация: три Ту-160 и Ту-95МС, четыре Ту-22М3.

Последние изображали самолеты противника. Зенитные ракетные подразделения России, Белоруссии и Казахстана должны были их обнаружить и условно обстрелять. Такая же задача стояла и у истребителей Су-27, МиГ-29 и МиГ-31.

Российские Су-30СМ получили приказ перехватить и заставить приземлиться украденный белорусский транспортник Ан-26. Экипаж истребителя связался с условными угонщиками, пригрозил применить оружие и вынудил сесть.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ, в совместной тренировке приняли участие свыше 9 тысяч военнослужащих из России, Армении, Казахстана, Белоруссии, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.

Основной целью маневров стало взаимодействие подразделений противовоздушной обороны стран Содружества: перехват самолетов-нарушителей, освобождение захваченных воздушных судов и помощь экипажам летательных аппаратов, терпящих бедствие.