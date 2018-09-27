В Воронеже горит многоэтажка. Идет эвакуация

В жилом доме в Воронеже произошел пожар, ведется эвакуация жильцов, передает ТАСС.

По данным экстренных служб, ЧП произошло в многоквартирном четырехэтажном доме номер 128 по улице Ленинградской, в Левобережном районе Воронежа. В настоящее время горит четвертый этаж, огонь перешел на кровлю.