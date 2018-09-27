Серхио Бускетс продлил контракт с "Барселоной" до 2023 года

Полузащитник футбольной сборной Испании и клуба "Барселона" Серхио Бускетс еще по крайней мере пять с половиной лет будет играть за команду из столицы Каталонии. Новый контракт 30-летнего хавбека с "сине-гранатовыми" рассчитано до лета 2023 года.

Бускетс выступает за первую команду "Барсы" на протяжении 10 последних лет, он появился в основе в 2008 году. При этом полузащитник является воспитанником академии каталонского клуба, с которым он выиграл семь титулов чемпиона Испании и три континентальные Лиги чемпионов, а также 18 других не менее крупных трофеев.