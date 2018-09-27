Подростку из многодетной семьи присудили 10 миллионов штрафа за поджог леса

Год условно с испытательным сроком на год и 10 миллионов рублей штрафа. Такой приговор вынесен 16-летнему подростку Октябрьским райсудом в Челябинской области.

Подросток обвинялся в повреждении лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем, что причинило крупный ущерб местному лесничеству.

Судом было установлено, что в мае подросток находился на территории полигона бытовых отходов. Там он пытался извлечь из старого дивана металлический каркас, чтоб затем сдать его в металлолом.

Для этого он поджег диван и перешел на другую часть свалки. В этот момент огонь с дивана перекинулся по траве за пределы полигона бытовых отходов на лес.

В результате Октябрьскому лесничеству был причинен материальный ущерб на сумму свыше 14,7 миллиона рублей, сообщает прокуратура Челябинской области.

При этом исковые требования потерпевшей стороны удовлетворены на сумму 10 миллионов рублей.

По сведениям местной прессы, подросток живет с матерью в многодетной семье и состоит на учете в ПНД.