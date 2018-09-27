Экипаж Каргинова выиграл третий этап ралли "Шелковый путь"-2018 в Китае

В Китае продолжается вторая часть ралли-рейда "Шелковый путь". На третьем этапе гонки победу в зачете грузовиков снова одержал экипаж российского пилота команды "КАМАЗ-мастер" Андрея Каргинова.

Россиянин с партнерами по команде проехал спецучасток протяженностью 220 километров за 4 часа 13 минут 45 секунд. Следом за ним финишировали еще два представителя "КАМАЗ-мастера" – экипажи китайца Цзы Жун (с отставанием 2 часа 1 минута 34 секунды) и россиянина Эдуарда Николаева (6 часов 23 минуты 47 секунд).

После трех этапов в общем зачете грузовиков уверенно лидирует Каргинов. Завтра, 27 сентября, состоится финиш гонки и награждение победителей, отмечает РИА Новости.