Чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в Санкт-Петербурге

Международная федерация хоккея приняла решение доверить России проведение чемпионата мира в 2023 году. Мировое первенство в главной группе мирового хоккея состоится в Санкт-Петербурге, предположительно, в конце апреля – начале мая.

"Все решено, достигнуты договоренности между тремя федерациями, — цитирует сайт Федерации хоккея России первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга. – Чемпионат мира 2023 года пройдет в Санкт-Петербурге, 2024 года — в Чехии, 2025 года — в Швеции".

Мировое первенство в последний раз проводилось в России – в Москве и том же Санкт-Петербурге, — в 2016 года и тогда его выиграли хоккеисты Канады. Ближайшие турниры состоятся в Словакии (2019), Швейцарии (2020), Белоруссии и Латвии (2021) и Финляндии (2022).