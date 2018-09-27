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Станица Кущевская 20 минут назад
Мать Цапка досрочно вышла на свободу
Мать покойного лидера банды из Кущевки Сергея Цапка Надежда, осужденная на 7,5 лет лишения свободы за мошенничество, досрочно вышла на свободу.
Об этом ТАСС проинформировали в Усть-Лабинском районном суде Краснодарского края, отметив, что Надежда Цапок обратилась с ходатайством пересчитать ей срок лишения свободы в связи с изменениями в законодательство.
Надежду Цапок приговорили в 2013 году к трем годам колонии по обвинению в мошенничестве при получении государственных субсидий.
17 декабря 2014 года он была приговорена к 6,5 с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество с землей.
В августе 2015-го женщину вместе с двумя подельницами признали виновной за аферу с подложными документами. По ним обвиняемая оформила в собственность 187 гектаров муниципальной земли и принесла ущерб Кущевскому сельскому поселению в размере трех миллионов рублей.
Цапок была приговорена летом 2016 года к отбыванию наказания в колонии общего режима по статье обо особо крупном мошенничестве – на 7,5 лет
Банда ее сына Сергея, орудовала в кубанской станице Кущевская с 1998 по 2010 год. На ее счету 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек (в том числе 4 детей) в доме фермера Сервера Аметова 4 ноября 2010 года. 19 ноября 2013 года суд приговорил Сергея Цапка к пожизненному заключению, в июле 2014 года он скончался в следственном изоляторе от инсульта.
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