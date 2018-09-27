В Зимбабве слон затоптал туристку, которая хотела его сфотографировать

49-летнюю туристку из Германии в популярном заповеднике Mana Pools на севере Зимбабве затоптал слон.

Как сообщил представитель Национальных парков Зимбабве и управления по охране дикой природы, группа туристов увидела стадо животных и захотела с ними сфотографироваться.

Известно, что женщина для этого вышла из автомобиля, и слон ее затоптал. Позже от травм она скончалась. Что именно разозлило животных, неизвестно, пишет Daily Mail.