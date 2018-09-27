Нижегородского кукольника-некрополиста предлагают лечить на дому

Обвинявшегося в надругательстве над телами умерших детей Анатолия Москвина могут перевести на амбулаторное лечение. Для этого Ленинский районный суд Нижнего Новгорода назначил ему судебно-психиатрическую экспертизу.

Москвина задержали в ноябре 2011 года по подозрению в повреждении надгробий и надругательство над телами умерших и местами их захоронений. В его гараже при обыске были обнаружены 26 сделанных из мумифицированных тел кукол, напоминает РИА Новости. Всего в уголовном деле было собрано 38 эпизодов. В мае 2012 года нижегородец по решению Ленинского райсуда был отправлен на принудительное лечение. Тогда ему было 45 лет, сейчас — 52.

Каждые полгода кукольник-некрополист обследовался, а срок принудительного лечение ему продлевался. Последний раз срок был продлен 21 февраля 2018 года. Сейчас в суд из психиатрической больницы №2 в суд поступило представление о замене принудительного стационарного на амбулаторное лечение. По мнению лечащих врачей, пациент находится в состоянии стойкой лекарственной ремиссии. Экспертизу также будут проводить врачи нижегородской психиатрической лечебницы.

"Врачи говорят, что в настоящий момент они добились стойкой лекарственной ремиссии, и считают, что этой лекарственной ремиссии достаточно для того, чтобы он не лежал в стационаре, а находился на амбулаторных условиях. Они говорят, что он будет болен всю жизнь, что ж его всю жизнь в стационаре держать?", — отметила старший помощник прокурора Ленинского района Лариса Романова.

Анатолий Москвин долгое время раскапывал могилы девочек от 3 до 12 лет в Москве, Подмосковье, в Нижнем Новгороде и Нижегородской области. Он помещал вырытые тела в специальный раствор соли и соды для изготовления мумий.

Мужчина признался, что очень хотел иметь дочь. Поэтому он стал изготавливать мумии, которые ему ее заменяли. Сделанные из детских тел мумии Москвин считал своими детьми, разговаривал с ними и даже устраивал для них детские праздники.

Судебно-психиатрическая экспертиза признала нижегородца невменяемым. У него было диагностировано психическое расстройство, которое полностью лишало Анатолия Москвина способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, а также руководить ими.

Анатолий Москвин известен в научных кругах как автор многочисленных книг и научных трудов по топонимике и ономастике. Когда-то он работал преподавателей в вузе. Его специализаций была "кельтология". Также он занялся краеведением. Ученый с уникальной и необычной специализацией — некрополист — обошел более 750 областных погостов под Нижним Новгородов. Он составил описания этих кладбищ и некрополей, которые публиковались в нижегородских газетах. Некрополистика – историческая дисциплина, которая изучает, описывает и сохраняет кладбища и некрополи.