Новости Общество

Все видео этой рубрики
27 сентября 201816:36

Нижегородского кукольника-некрополиста предлагают лечить на дому

фото: vk.com

Обвинявшегося в надругательстве над телами умерших детей Анатолия Москвина могут перевести на амбулаторное лечение. Для этого Ленинский районный суд Нижнего Новгорода назначил ему судебно-психиатрическую экспертизу.

Москвина задержали в ноябре 2011 года по подозрению в повреждении надгробий и надругательство над телами умерших и местами их захоронений. В его гараже при обыске были обнаружены 26 сделанных из мумифицированных тел кукол, напоминает РИА Новости. Всего в уголовном деле было собрано 38 эпизодов. В мае 2012 года нижегородец по решению Ленинского райсуда был отправлен на принудительное лечение. Тогда ему было 45 лет, сейчас — 52.

Каждые полгода кукольник-некрополист обследовался, а срок принудительного лечение ему продлевался. Последний раз срок был продлен 21 февраля 2018 года. Сейчас в суд из психиатрической больницы №2 в суд поступило представление о замене принудительного стационарного на амбулаторное лечение. По мнению лечащих врачей, пациент находится в состоянии стойкой лекарственной ремиссии. Экспертизу также будут проводить врачи нижегородской психиатрической лечебницы.

"Врачи говорят, что в настоящий момент они добились стойкой лекарственной ремиссии, и считают, что этой лекарственной ремиссии достаточно для того, чтобы он не лежал в стационаре, а находился на амбулаторных условиях. Они говорят, что он будет болен всю жизнь, что ж его всю жизнь в стационаре держать?", — отметила старший помощник прокурора Ленинского района Лариса Романова.

Анатолий Москвин долгое время раскапывал могилы девочек от 3 до 12 лет в Москве, Подмосковье, в Нижнем Новгороде и Нижегородской области. Он помещал вырытые тела в специальный раствор соли и соды для изготовления мумий.

Мужчина признался, что очень хотел иметь дочь. Поэтому он стал изготавливать мумии, которые ему ее заменяли. Сделанные из детских тел мумии Москвин считал своими детьми, разговаривал с ними и даже устраивал для них детские праздники.

Судебно-психиатрическая экспертиза признала нижегородца невменяемым. У него было диагностировано психическое расстройство, которое полностью лишало Анатолия Москвина способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, а также руководить ими.

Анатолий Москвин известен в научных кругах как автор многочисленных книг и научных трудов по топонимике и ономастике. Когда-то он работал преподавателей в вузе. Его специализаций была "кельтология". Также он занялся краеведением. Ученый с уникальной и необычной специализацией — некрополист — обошел более 750 областных погостов под Нижним Новгородов. Он составил описания этих кладбищ и некрополей, которые публиковались в нижегородских газетах. Некрополистика – историческая дисциплина, которая изучает, описывает и сохраняет кладбища и некрополи.

Сейчас

18:12

Путин прибыл в Душанбе на саммит СНГ

18:05

Неадекват напал на полицейского в московском метро

17:59

Олимпийская чемпионка Загитова установила мировой рекорд в короткой программе

17:31

На казанском направлении МЖД поезд сбил второго за день пешехода

16:45

Германия примет чемпионат Европы по футболу 2024 года

15:49

Мать Цапка досрочно вышла на свободу

15:45

Чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в Санкт-Петербурге

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в Санкт-Петербурге

Чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в Санкт-Петербурге

2 часа назад
Закон об изменениях пенсионной системы принят в окончательном чтении

Закон об изменениях пенсионной системы принят в окончательном чтении

4 часа назад
Российские дзюдоисты взяли бронзу чемпионата мира в командном первенстве

Российские дзюдоисты взяли бронзу чемпионата мира в командном первенстве

1 час назад
Нижегородского кукольника-некрополиста предлагают лечить на дому

Нижегородского кукольника-некрополиста предлагают лечить на дому

1 час назад
Мать Цапка досрочно вышла на свободу

Мать Цапка досрочно вышла на свободу

2 часа назад
Японские роверы передали первое в истории видео с поверхности астероида

Японские роверы передали первое в истории видео с поверхности астероида

20 минут назад
Топ-9 самых дорогих яхт 2018 года, или Что купить Абрамовичу вместо "Челси"

Топ-9 самых дорогих яхт 2018 года, или Что купить Абрамовичу вместо "Челси"

5 часов назад
Нужна помощь: Ваню Шапкина спасет эндоваскулярная операция

Нужна помощь: Ваню Шапкина спасет эндоваскулярная операция

24.09.2018 09:11
В России вводятся новые правила регистрации автомобилей

В России вводятся новые правила регистрации автомобилей

3 часа назад
Сергей Юшкевич: "Первую любовь выскребал из памяти с кровью"

Сергей Юшкевич: "Первую любовь выскребал из памяти с кровью"

3 часа назад
В Киеве на месте Ленина выросла гигантская синяя рука

В Киеве на месте Ленина выросла гигантская синяя рука

1 час назад
Новый муж Максаковой продал квартиру другу-крестьянину

Новый муж Максаковой продал квартиру другу-крестьянину

2 часа назад
Один из основателей "Кино": продажа паспорта Цоя с молотка аморальна

Один из основателей "Кино": продажа паспорта Цоя с молотка аморальна

5 часов назад
Синдром больного здания: кто виноват и что делать

Синдром больного здания: кто виноват и что делать

4 часа назад
Германия примет чемпионат Европы по футболу 2024 года

Германия примет чемпионат Европы по футболу 2024 года

1 час назад
Центр Москвы посыпало снежной крупой

Центр Москвы посыпало снежной крупой

1 час назад
Ключи уронил: минские спасатели достали из мусоропровода мужчину

Ключи уронил: минские спасатели достали из мусоропровода мужчину

1 час назад
В Зимбабве слон затоптал туристку, которая хотела его сфотографировать

В Зимбабве слон затоптал туристку, которая хотела его сфотографировать

1 час назад
Новый BMW Z4: российские цены и комплектации

Новый BMW Z4: российские цены и комплектации

2 часа назад
"Торпедо" могут наказать за расистские выкрики фанатов в адрес динамовца Соу

"Торпедо" могут наказать за расистские выкрики фанатов в адрес динамовца Соу

2 часа назад
Не пролез: в Петербурге появился еще один "мост глупости". Теперь речной

Не пролез: в Петербурге появился еще один "мост глупости". Теперь речной

3 часа назад
Как модели plus-size изменили индустрию моды

Как модели plus-size изменили индустрию моды

3 часа назад
BB или CC-крем: что лучше маскирует

BB или CC-крем: что лучше маскирует

3 часа назад
Никакой грубой силы: у неандертальцев были ловкие руки

Никакой грубой силы: у неандертальцев были ловкие руки

3 часа назад
Волгограду прибавили "световой час"

Волгограду прибавили "световой час"

3 часа назад
Кто сильнее? Гильотина. Житель Саранска задушил приятеля в ходе дружеского поединка

Кто сильнее? Гильотина. Житель Саранска задушил приятеля в ходе дружеского поединка

3 часа назад
Австралия и Нидерланды признают итоги международного расследования крушения MH17

Австралия и Нидерланды признают итоги международного расследования крушения MH17

3 часа назад
Медведев: правительство учитывает агрессивную среду, в которой живет Россия

Медведев: правительство учитывает агрессивную среду, в которой живет Россия

3 часа назад
ИИ прогнозирует поведение людей с психическими расстройствами лучше врачей

ИИ прогнозирует поведение людей с психическими расстройствами лучше врачей

3 часа назад
Вреднее героина: алкоголь могут признать наркотиком и выдавать только по рецептам

Вреднее героина: алкоголь могут признать наркотиком и выдавать только по рецептам

4 часа назад
Деньги, конфискованные у коррупционеров, отправят в Пенсионный фонд

Деньги, конфискованные у коррупционеров, отправят в Пенсионный фонд

4 часа назад
Из Киево-Печерской лавры на глазах у прихожан выкрали образ Георгия Победоносца

Из Киево-Печерской лавры на глазах у прихожан выкрали образ Георгия Победоносца

4 часа назад
Google — 20 лет. Поисковик предлагает виртуально прогуляться по офису-гаражу 1998 года

Google — 20 лет. Поисковик предлагает виртуально прогуляться по офису-гаражу 1998 года

4 часа назад
"Обломила рыбалку": в Енисее поймали двухметровую акулу

"Обломила рыбалку": в Енисее поймали двухметровую акулу

5 часов назад
Ассанж назначил нового главного редактора WikiLeaks

Ассанж назначил нового главного редактора WikiLeaks

5 часов назад
Китайцы построили небоскреб в виде пениса

Китайцы построили небоскреб в виде пениса

5 часов назад
Седан Aurus Senat из проекта "Кортеж" готовят к отправке в Европу

Седан Aurus Senat из проекта "Кортеж" готовят к отправке в Европу

5 часов назад
Родители детей-инвалидов призвали депутатов услышать их и поднять пособие

Родители детей-инвалидов призвали депутатов услышать их и поднять пособие

6 часов назад
Путин посетил состязания чемпионата мира по дзюдо в Баку

Путин посетил состязания чемпионата мира по дзюдо в Баку

6 часов назад
Хоккеист умер во время матча на ледовой арене в Москве

Хоккеист умер во время матча на ледовой арене в Москве

6 часов назад
Женщина пришла в гости и погибла, упав вместе с балконом

Женщина пришла в гости и погибла, упав вместе с балконом

6 часов назад
Функции правительства США начинают передавать искусственному интеллекту

Функции правительства США начинают передавать искусственному интеллекту

6 часов назад
Чтобы получить новый кредит МВФ, Украине придется выполнить четыре условия

Чтобы получить новый кредит МВФ, Украине придется выполнить четыре условия

6 часов назад
Вести.net: Создатель WhatsApp: я продал своих пользователей

Вести.net: Создатель WhatsApp: я продал своих пользователей

6 часов назад
Инструкция: как понять, что любимый человек вам изменяет

Инструкция: как понять, что любимый человек вам изменяет

6 часов назад
7 самых странных и забавных петиций о мультфильмах

7 самых странных и забавных петиций о мультфильмах

6 часов назад
Жители столичной многоэтажки выносили мусор, рискуя выпасть из окон

Жители столичной многоэтажки выносили мусор, рискуя выпасть из окон

6 часов назад
Премия "Мобильный репортер": лучших народных журналистов определят в Уфе

Премия "Мобильный репортер": лучших народных журналистов определят в Уфе

7 часов назад
Спасите Катю от редкого смертельного заболевания

Спасите Катю от редкого смертельного заболевания

7 часов назад
Курьезы Генассамблеи: дипломатия как детский сад, вмешательство в выборы и день рождения Порошенко

Курьезы Генассамблеи: дипломатия как детский сад, вмешательство в выборы и день рождения Порошенко

8 часов назад
На Вести.Ru в Instagram подписались более 400 000 человек

На Вести.Ru в Instagram подписались более 400 000 человек

26.09.2018 13:55
Оркестр Павла Когана посвятит концерт Давиду Ойстраху

Оркестр Павла Когана посвятит концерт Давиду Ойстраху

24.09.2018 08:34