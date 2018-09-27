Водитель самосвала открыл огонь по машине предпринимателя в Подмосковье

Стрельбой завершился дорожный конфликт в Подмосковье, свидетелями которого стали несколько десятков человек. Камера наблюдения зафиксировала финал выяснения отношений.

Инцидент, как уточняет "Инфопортал Зеленограда", произошел около 18:40 21 сентября в Дмитровском районе, на съезде с Малого бетонного кольца к деревне Лотосово. Когда автомобиль поворачивает, слышен первый выстрел, затем на кадрах видно срывающуюся с места черную Audi с открытым багажником, за которой бежит вооруженный, предположительно, "Сайгой" мужчина. Всего он произвел пять выстрелов.

Никакой дополнительной информации о произошедшем автор не предоставил, однако один из местных жителей сообщил, что причиной конфликта стало нежелание водителей самосвалов уступать дорогу выезжавшей со стоянки Audi. В конечном счете владелец легковушки вызвал полицейских, которые задержали 13 человек, у одного из них был найден боевой пистолет.

В то же время РЕН ТВ в пресс-службе подмосковного управления МВД сообщили, что в полицию никто по факту стрельбы не обращался.