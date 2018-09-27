"Калашников" готов одеть арктический спецназ с ног до головы

Комплект экипировки для арктических спецподразделений разработал российский концерн "Калашников". Он состоит из 40 разных предметов. Прежде всего, это теплый костюм "Нанук", а также спальный мешок, в котором можно спать даже в самый лютый мороз, контейнер для хранения еды и медикаментов и многое другое.

Весь комплект уже испытан во время экспедиции на Таймыр и Ямал весной этого года. Температура тогда падала до -47 градусов, порывы ветра достигали 25 метров в секунду, а влажность воздуха доходила до 100%, сообщает концерн "Калашников".

Ранее стало известно, что в войсках проходит испытания специальная техника для арктических подразделений. Речь идет о машинах тылового обеспечения: кухне, хлебопекарне, цистерне и хозяйственно-складском модуле. Все они установлены на одну из самых проходимых машин в мире – ДТ-30ПМ.

Все образцы проверили на трассе и, конечно, опробовали установленное на них оборудование. Например, кухня доказала, что способна накормить горячим обедом до 250 бойцов даже при температуре воздуха до -40 градусов. А пекарня может выдавать до 700 килограммов свежего хлеба.