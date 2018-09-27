Ключи уронил: минские спасатели достали из мусоропровода мужчину

Удивительная история приключилась сегодня, 27 сентября, в столице Белоруссии, когда 24-летний мужчина уронил в мусоропровод на уровне 9 этажа ключи.

Подумав немного, он решил справиться своими силами. И полез за своей пропажей. Тремя этажами ниже ключи свои он нашел, однако выбраться из мусоропровода он уже не смог.

На помощь застрявшему прибыли спасатели, зафиксировали мужчину страховым тросом, пробили трубу и вытащили его наружу.

После спасения мужчине потребовалась медицинская помощь, и его забрали в больницу. Предварительный осмотр врачей показал, что у него травма головы и тазовых костей, а также алкогольное опьянение.