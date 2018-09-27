Российские дзюдоисты взяли бронзу чемпионата мира в командном первенстве

В столице Азербайджана Баку завершается чемпионат мира по дзюдо. В последнем виде программы – командном смешанном первенстве – сборная России завоевала бронзовые медали. В поединке за третье место россияне по сумме пяти схваток одолели хозяев соревнований со счетом 4:1.

Победы в своих поединках одержали Михаил Игольников (на фото), Инал Тасоев, Анастасия Конкина и Алена Прокопенко. Единственное поражение потерпел Муса Могушков.

По итогам турнира российские дзюдоисты в пятый раз подряд остались без золотых медалей. В их активе серебро и три бронзы.