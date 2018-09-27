Учёные предлагают лечить рак кожи при помощи химиотерапевтического гидрогеля

На первый взгляд может показаться, что вылечить рак кожи легче всего (если сравнивать с другими подобными заболеваниями). И действительно, недуг локализуется преимущественно на коже человека, поэтому его устранение, как можно подумать, должно быть простым и безопасным. К сожалению, это не совсем так.

Чтобы вылечить рак кожи, зачастую необходим курс химиотерапии. В свою очередь, такой метод лечения способен привести к целому ряду побочных эффектов.

Недавно же китайские исследователи сделали первые шаги к созданию своеобразной химеотерапии, которую можно применять прямо на коже.

Известно, что наиболее смертоносной формой рака кожи является меланома. Она, как уже отмечалось выше, обычно локализуется на коже, при этом опухоль часто рецидивирует и метастазирует лимфогенным и гематогенным путём почти во все органы. И в этом её главная опасность.

К тому времени, когда она становится заметной на коже, опухоль уже может развиться. По этой причине химиотерапия является лучшим методом лечения, чтобы держать заболевание под контролем уже после начала его распространения. (К слову, недавно медики нашли способ остановить распространение рака по внутренним органам.)

Однако подобная терапия влияет и на здоровые клетки организма.

Поиск способов применения химиотерапии и других методов лечения непосредственно к опухолевым клеткам является ключевой областью исследования рака. При этом все предложенные раннее методы обычно используются, чтобы "выцепить" раковые клетки, которые могут скрываться глубоко внутри организма, где их трудно найти. Меланома же присутствует на самой коже.

Принимая это во внимание, исследователи захотели разработать химиотерапевтический гидрогель для наружного применения.

Специалисты создали гель, помогающий активным противораковым веществам проникать глубоко в кожу. В данном случае речь идёт о химиотерапевтическом препарате паклитакселе.

Разработчики "упаковали" медикамент в поверхностно активное вещество, а затем в несколько фосфолипидных слоёв. Полученные наночастицы называются транферсомы (transfersomes).

Поверхностно активные вещества позволяют им проникнуть через кожу туда, где они могут приступить к основной работе – борьбе с раковыми клетками.

Специалисты провели эксперименты на мышах с опухолями. Одной группе грызунов учёные один раз в день наносили гель на меланому, они также делали животным инъекции паклитаксела через каждые несколько дней. Второй же группе мышей делались только инъекции.

Спустя 12 дней опухоли животных из первой группы уменьшились в размере примерно в два раза по сравнению с опухолями грызунов, которые получали только инъекции препарата. Авторы работы делают предположение, что местное применение лекарства помогает замедлить рост рака.

Как бы ни были интересны результаты исследования, безусловно, ещё слишком рано говорить о реальном лечении людей при помощи подобного геля. Пока нет никаких данных о том, можно ли применять такой подход к лечению пациентов. Кроме того, нет информации о том, может ли гель оказаться эффективным лечением в одиночку, без использования инъекций.

Тем не менее исследователи считают, что они сделали первые шаги к созданию химиотерапевтического геля, который пациенты в один прекрасный день смогут использовать дома и самостоятельно в случае необходимости.

О результатах работы рассказано в статье, опубликованной в издании ACS Nano.

Отметим, что специалисты разрабатывают и другие способы лечения меланомы: в частности, они создали пластырь с микроиглами и использовали изменённый вирус герпеса.