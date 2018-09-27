Германия примет чемпионат Европы по футболу 2024 года

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) во время заседания в штаб-квартире организации в швейцарском Ньоне принял решение отдать право на проведение чемпионата Европы по футболу 2024 года Германии. Единственным конкурентом немцев была Турция.

Отметим, что Германия в четвертый раз в истории будет принимать крупный футбольный турнир. Ранее в 1974 и 2006 годах там проходили чемпионаты мира, а в 1988-м – чемпионат Европы.

В 2024 году турнир пройдет в 10 немецких городах: Берлине, Дортмунде, Мюнхене, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Штутгарте, Кельне, Дюссельдорфе и Лейпциг.