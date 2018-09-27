В Киеве на месте Ленина выросла гигантская синяя рука

На бульваре Тараса Шевченко в центре Киева — там, где ранее стоял памятник Ленину, появилась гигантская синяя рука.

Этот арт-объект по замыслу румынского скульптора Богдана Раци символизирует дружбу и общение. Как сообщает украинский портал Strana.ua, синяя рука – арт-объект на этом месте временный.

Установка его состоялась в рамках проведения инициированной посольством Румынии на Украине акции "Киев – город мира" и проекта "Moving Monuments" ("Движущиеся памятники").

В украинских соцсетях на этот "художественный объект" отреагировали с иронией, отмечает украинский портал "Вести".

Кто-то предположил, что это и есть "рука Кремля", другие полагают, что это "рука мертвеца", третьи — что это рука, протянутая к МВФ, четвертые полагают, что от нее скоро вандалы оставят только средний палец, и очень многие удивляются: если это "рука дружбы", то почему она голубого цвета?

Памятники Ленину и другим политикам и военачальникам времен СССР снесли на Украине в рамках закона о декоммунизации страны. В конце мая президент Порошенко отчитался о сносе полутора тысяч памятников Ленину.