Инспектор ДПС сбил пенсионера на пешеходном переходе в Туле

Пенсионер из Тулы угодил под колеса спешившей на вызов машины ДПС, когда пересекал дорогу по переходу. Пожилого мужчину доставили в больницу, инспектора ждет служебная проверка. Камера регистратора запечатлела момент ДТП.

Авария произошла около полудня 25 сентября на улице Металлургов. Первоначально сообщалось, что служебный ВАЗ двигался с включенными проблесковыми маячками и сиреной, однако на записи звука последней не слышно. Страж порядка попытался проехать на красный сигнал светофора и даже успел отреагировать на появившегося из-за припаркованной машины 77-летнего мужчину, однако избежать столкновения не удалось.

Удар, по счастью, оказался не сильным, но пенсионер все равно не удержался на ногах и при падении ударился головой об асфальт. Пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

Инспектора ждет служебная проверка.