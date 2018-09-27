"Тюльпан" и "Пион" обещают обновить к 2020 году

Два самых крупнокалиберных орудия российской армии "Пион" и "Тюльпан" проходят модернизацию. Первому меняют коробку передач, обновляют радиостанцию и приборы наблюдения. Закончить работы планируют уже в следующем году, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на "Уралвагонзавод".

"Тюльпан" коснутся такие же изменения, плюс он получит дополнительное вооружение, правда, не известно, какое. Модернизация этой самоходки должна завершиться в 2020 году.

Самоходный миномет "Тюльпан" – оружие чрезвычайно мощное, но специфическое. С одной стороны, его калибр просто огромен – 240 миллиметров. А боеприпас весит 130 килограммов. Но, с другой стороны, дальность огня – всего около 10 километров, а скорострельность – 1 выстрел в минуту. Для сравнения, основная российская самоходка "Мста-С", хоть она и меньше калибром, за то же время выдаст 8-10 снарядов на вдвое большую дистанцию.

204-миллиметровая пушка "Пион" тоже выделятся впечатляющей огневой мощью. Его снаряд всего на 20 килограммов меньше, чем у "Тюльпана", а максимальная дальность стрельбы доходит до 40 километров. Правда, за одну минуту орудие успеет выстрелить два с половиной раза. А собственного боекомплекта САУ хватит всего на пару минут, так как возить она может не больше 4 снарядов.