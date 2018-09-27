Японские роверы передали первое в истории видео с поверхности астероида

Новые фото с поверхности астероида Рюгю передавли на Землю два японских ровера MINERVA-II1. Их на астероид доставила автоматическая космическая станция "Хаябуса-2" ("Сокол"). Дополнительный бонус — первое видео с астероида, записанное во время одного из прыжков ровера.

Запущенная в начале декабря 2014 года "Хаябуса-2" должна вернуть на Землю первой стопроцентно чистые образцы первичной материи Солнечной системы, поясняет РИА Новости. Забор грунта с астероида пока не произведен, он будет выполнен лишь через несколько недель. Сначала зонд должен определить свое положение на орбите и откорректировать ее, а затем всесторонне изучить рельеф и структуру недр Рюгю.

Сначала при облете Рюгю "Хаябуса-2" сбросит на поверхность взрывпакет, который выбросит материал из недр космического объекта. При повторном пролете над местом сброса японский "Сокол" соберет поднявшуюся от взрыва пыль и гальку.

Роботы Rover-1A и Rover-1B были успешно сброшены на поверхность Рюгю 23 сентября. Все инструменты и солнечные батареи аппаратов работают нормально, их жизнедеятельности ничто не угрожает. Видео было снято после очередного прыжка роверов.

Поверхности роверов украшают "шпильки", которые видны на одной из фотографий: они решают сразу три важных задачи – помогают крепче цепляться за поверхность астероида во время прыжков, несут функции датчиков температур и защищают солнечные батареи от возможных повреждений. Ранее было получено видео астероида при подлете к нему "Хаябусы-2".

В начале октября к роверам добавится европейский MASCOT. Он совершит посадку в районе экватора астероида. Аппарат будет изучать структуру недр Рюгю на протяжении примерно двух астероидных "дней" и замерять окружающие его магнитные поля.

Аналоги японских роверов на "Хаябусе-1" в 2003 году были отправлены к астероиду Итокава. Были собраны вещества с метеорита. Это помогло определить возраст астероида. Кроме того, первый грунт, полученный человечеством с астероида, сохранил на себе следы метеоритных атак.