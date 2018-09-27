Фигуристы Худайбердиева и Назаров лидируют на юниорском Гран-при

В чешской Остраве начались состязания пятого этапа Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. Первыми на лед вышли танцевальные пары и российский танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева и Никита Назаров лидирует после ритм-танца.

Россияне довольно много выигрывают у идущих пока вторыми Марии Казаковой и Георгия Ревия из Грузии – более 5 баллов (64,24 против 59,77). Третье место занимает второй наш дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин, чей промежуточный результат 56,55 балла.