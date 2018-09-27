На казанском направлении МЖД поезд сбил второго за день пешехода

На железнодорожной станции Крутово (40-й километр Казанской железной дороги) электричка насмерть сбила мужчину, переходившего пути перед приближающимся поездом.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, по предварительной информации, сбитый человек скончался на месте. Обстоятельства ЧП выясняются.

Утром поезд переехал мужчину у подмосковной платформы Радуга. Бригада скорой помощи оказала всю необходимую помощь, но травмы оказались несовместимы с жизнью, мужчина скончался.