Пьяный дальнобойщик подрался с остановившими его инспекторами в Кирове

Выпивший дальнобойщик отказался проследовать в служебный автомобиль и устроил потасовку с инспекторами ДПС в Кирове, сообщает СКР. Теперь 36-летний мужчина, которого сняли на видео, может стать фигурантом уголовного дела.

Устроивший драку с полицейскими пьяный водитель может стать фигурантом уголовного дела.



Следователи изучают видео, на котором 36-летний житель Кирова оказывает активное сопротивление сотрудникам ДПС, оскорбляет их и наносит удары. От освидетельствования водитель отказался pic.twitter.com/2emUpbCX1R — Следственный комитет (@sledcom_rf) September 27, 2018

Петлявшую по дороге фуру стражи порядка остановили ночью, причем после первых фраз водителя у них не осталось сомнений, что он пьян. Однако проходить медосвидетельствование мужчина отказался, как и далеко отходить от своей машины. "Непонятливых" полицейских он попросил заняться своим делом, а когда в дело вмешался прохожий, то словесная перепалка переросла в драку.

"У тебя что, никакой субординации нет? Ты кого задерживаешь?" — возмущался скрученный нарушитель по пути в отделение.

Помимо штрафа и лишения прав, дальнобойщик может оказаться фигурантом уголовного дела за оскорбление полицейских.