Тема:

Мировой океан 1 час назад

Новости Наука

27 сентября 201818:05 Юлия Воробьёва

Биологи разгадали механизм драматичного самоуничтожения самок осьминогов

Отложив яйца, самки осьминогов начинают морить себя голодом и погибают, дождавшись появления детёнышей.
Фото Global Look Press.

Осьминоги обладают множеством любопытных для учёных способностей, к примеру, видят свет кожей, имеют уникальную стратегию управления своим телом, а также могут отращивать потерянные конечности.

Но есть одна поведенческая особенность, которая не давала покоя учёным. Дело в том, что самки осьминогов могут воспроизводить потомство лишь один раз за всю жизнь. Когда самка откладывает яйца, она проводит всё время в "гнезде" в норе или пещере, ухаживая за потомством. Но при этом она постепенно перестаёт питаться, а к моменту появления детёнышей умирает.

По словам морских биологов, наблюдения за такими самками не для слабонервных. На последних этапах жизни матери буквально морят себя голодом и как будто ускоряют приближение смерти, отщипывая кусочки собственного тела или поедая кончики щупалец.

Чем обусловлен такой жестокий механизм самоуничтожения и зачем он нужен? На эти вопросы помогла ответить новая работа исследователей из Чикагского университета.

Они поясняют: первая подсказка появилась в 1977 году, когда биологи провели ряд экспериментов с осьминогами вида Octopus hummelincki. У животных удалили оптическую железу – отдел мозга, расположенный между глаз и по функционированию схожий с гипофизом позвоночных.

Когда самкам осьминогов удалили эту железу, произошло нечто странное: у них исчезли материнские инстинкты. Подопытные бросили недавно появившееся потомство, к ним вернулся аппетит, а некоторые даже начали повторно спариваться.

Специалисты заключили: вероятно, оптическая железа самок, опираясь на сигналы репродуктивной системы, выделяет некий "гормон самоуничтожения". Последний каким-то образом влияет на пищевое поведение, возможно, дезактивируя пищеварительные и слюнные железы. Но подробнее изучить этот феномен учёным не удалось.

В 2015 году команда из Университета Чикаго расшифровала геном калифорнийского двупятнистого осьминога (Octopus bimaculoides). Это, к слову, был первый головоногий моллюск, геном которого был полностью секвенирован.

И теперь эти данные исследователи решили использовать для изучения молекулярных сигналов, которые отдаёт оптическая железа самок осьминогов. Кроме того, команда описала четыре фазы материнского поведения, связанные с этими сигналами.

"Эти [фазы] поведения настолько чёткие и стереотипные, если действительно наблюдать за ними. Это на самом деле интересно, потому что мы впервые можем определить молекулярный механизм для такого драматического поведения", — рассказывает один из ведущих авторов работы нейробиолог Янь Ван (Yan Wang).

Её команда наблюдала за поведением тех же калифорнийских двупятнистых осьминогов. Как отмечают биологи, обычно самки этого вида являются активными хищниками, которые проводят много времени на охоте за пределами своего логова.

Однако на первом этапе подопытные уделяли всё своё время отложенным яйцам, постоянно вентилируя и промывая их. В течение трёх-четырёх дней самки продолжали питаться, но оставляли потомство ненадолго и охотились неподалёку от "гнезда".

Затем наступила вторая фаза: самки полностью прекратили есть, но по-прежнему продолжали тщательно оберегать яйца. Этот этап продлился восемь-десять дней.

Третья и четвёртая фазы были по-настоящему драматичными. Осьминоги стали вялыми, побледнели и утратили мышечный тонус. При этом у них наступали моменты внезапного возбуждения: самки приступали к беспорядочному грумингу, активно двигая щупальцами и обнимая себя мантиями, пока не запутывались в них окончательно. Некоторые начинали метаться и бились о стенки лабораторных резервуаров.

Дождавшись появления детёнышей, самки погибали.

"Это беспокоило даже свидетелей в лаборатории, потому что с человеческой точки зрения они выглядели так, будто они самоуничижались. Это очень, очень странное поведение", — признаётся Ван.

На каждой стадии она вместе с коллегами секвенировала транскриптомы РНК из оптических желез осьминогов. РНК несёт инструкции от ДНК о производстве белков, поэтому секвенирование – лучший способ изучить активность генов и увидеть, что происходит в клетках в конкретный момент времени, поясняют авторы работы.

Оказалось, что до спаривания самки производили высокие уровни нейропептидов (небольших белковых молекул), которые обеспечивают общение нейронов, отвечающих за пищевое поведение. Однако после спаривания производство этих нейропептидов резко сокращалось.

Затем исследователи заметили, что у подопытных повысилась активность генов, которые отвечают за производство нейротрансмиттеров под названием катехоламины. Это стероиды, которые метаболизируют холестерин и инсулиноподобные факторы роста.

По словам Ван, это было полной неожиданностью, поскольку ранее никто не предполагал, что оптическая железа может контролировать процессы, не связанные с размножением.

Впрочем, пока остаётся не до конца понятным, как эти молекулярные и сигнальные изменения связаны с изменениями поведенческими. Самки на ранних стадиях продолжали питаться, хотя и охотились менее активно. Это может означать, что нейропептиды влияют на количество энергии, затрачиваемой на охоту. Кроме того, самки теряли мышечный тонус и, вероятно, способность переваривать пищу.

Специалисты полагают, что увеличение уровня стероидов и инсулина также может влиять на репродуктивную систему, из-за чего у животных начинают преобладать материнские инстинкты и они перераспределяют энергию, отдавая предпочтение не собственному кормлению и перевариванию еды, а уходу за потомством.

"Раньше, когда мы только узнали об оптической железе, это было словно посмотреть трейлер к фильму. Вы понимаете суть происходящего, но теперь мы начинаем узнавать о главных героях, о том, каковы их роли и немного больше о предыстории", — делится впечатлениями от работы Янь Ван.

 

Она считает, что пока ещё довольно сложно объяснить, почему столь умные существа как осьминоги заканчивают жизнь такой "унизительной" смертью. Есть несколько предположений, почему они в ходе эволюционного развития смирились с таким концом.

Во-первых, осьминоги являются каннибалами, поэтому "биологически запрограммированная" смерть самок может быть способом уберечь детёнышей от участи быть съеденными собственными матерями.

Во-вторых, сроки роста осьминогов практически не ограничены, и задуманное природой устранение взрослых особей не позволяет популяциям этих моллюсков стать доминирующими и тем самым пошатнуть устоявшиеся экосистемы.

Любопытно, что и многие самцы осьминогов также погибают вскоре после спаривания, хотя не имеют "родительских обязательств" по уходу за потомством.

Исследователи уверены, что будущие работы помогут им объяснить странные механизмы и узнать больше об этих необычных морских жителях.

Научная статья по итогам драматичного исследования опубликована в издании Journal of Experimental Biology.

Добавим, что ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) сообщали о другом увлекательном исследовании. Осьминоги, считавшиеся одиночками, организовали на морском дне целое "общежитие" из камней и останков животных.

Ранее по теме

Сейчас

18:22

Среднюю сестру Хачатурян выпустили из СИЗО

18:12

Путин прибыл в Душанбе на саммит СНГ

18:05

Неадекват напал на полицейского в московском метро

17:59

Олимпийская чемпионка Загитова установила мировой рекорд в короткой программе

17:31

На казанском направлении МЖД поезд сбил второго за день пешехода

16:45

Германия примет чемпионат Европы по футболу 2024 года

15:49

Мать Цапка досрочно вышла на свободу

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Путин прибыл в Душанбе на саммит СНГ

Путин прибыл в Душанбе на саммит СНГ

1 час назад
Среднюю сестру Хачатурян выпустили из СИЗО

Среднюю сестру Хачатурян выпустили из СИЗО

53 минуты назад
Лавров призвал поощрить КНДР ослаблением санкций

Лавров призвал поощрить КНДР ослаблением санкций

15 минут назад
Японские роверы передали первое в истории видео с поверхности астероида

Японские роверы передали первое в истории видео с поверхности астероида

1 час назад
В Томске из горящего дома эвакуированы 350 человек

В Томске из горящего дома эвакуированы 350 человек

16 минут назад
"Тюльпан" и "Пион" обещают обновить к 2020 году

"Тюльпан" и "Пион" обещают обновить к 2020 году

2 часа назад
Топ-9 самых дорогих яхт 2018 года, или Что купить Абрамовичу вместо "Челси"

Топ-9 самых дорогих яхт 2018 года, или Что купить Абрамовичу вместо "Челси"

7 часов назад
Нужна помощь: Ваню Шапкина спасет эндоваскулярная операция

Нужна помощь: Ваню Шапкина спасет эндоваскулярная операция

24.09.2018 09:11
В России вводятся новые правила регистрации автомобилей

В России вводятся новые правила регистрации автомобилей

4 часа назад
Сергей Юшкевич: "Первую любовь выскребал из памяти с кровью"

Сергей Юшкевич: "Первую любовь выскребал из памяти с кровью"

5 часов назад
Закон об изменениях пенсионной системы принят в окончательном чтении

Закон об изменениях пенсионной системы принят в окончательном чтении

6 часов назад
В Киеве на месте Ленина выросла гигантская синяя рука

В Киеве на месте Ленина выросла гигантская синяя рука

2 часа назад
Нижегородского кукольника-некрополиста предлагают лечить на дому

Нижегородского кукольника-некрополиста предлагают лечить на дому

2 часа назад
Новый муж Максаковой продал квартиру другу-крестьянину

Новый муж Максаковой продал квартиру другу-крестьянину

3 часа назад
Один из основателей "Кино": продажа паспорта Цоя с молотка аморальна

Один из основателей "Кино": продажа паспорта Цоя с молотка аморальна

7 часов назад
Синдром больного здания: кто виноват и что делать

Синдром больного здания: кто виноват и что делать

5 часов назад
Неадекват напал на полицейского в московском метро

Неадекват напал на полицейского в московском метро

1 час назад
Олимпийская чемпионка Загитова установила мировой рекорд в короткой программе

Олимпийская чемпионка Загитова установила мировой рекорд в короткой программе

1 час назад
На казанском направлении МЖД поезд сбил второго за день пешехода

На казанском направлении МЖД поезд сбил второго за день пешехода

1 час назад
Барбра Стрейзанд выпустила гневную песню про Трампа

Барбра Стрейзанд выпустила гневную песню про Трампа

1 час назад
Германия примет чемпионат Европы по футболу 2024 года

Германия примет чемпионат Европы по футболу 2024 года

2 часа назад
Центр Москвы посыпало снежной крупой

Центр Москвы посыпало снежной крупой

3 часа назад
Российские дзюдоисты взяли бронзу чемпионата мира в командном первенстве

Российские дзюдоисты взяли бронзу чемпионата мира в командном первенстве

3 часа назад
Ключи уронил: минские спасатели достали из мусоропровода мужчину

Ключи уронил: минские спасатели достали из мусоропровода мужчину

3 часа назад
В Зимбабве слон затоптал туристку, которая хотела его сфотографировать

В Зимбабве слон затоптал туристку, которая хотела его сфотографировать

3 часа назад
Мать Цапка досрочно вышла на свободу

Мать Цапка досрочно вышла на свободу

3 часа назад
Новый BMW Z4: российские цены и комплектации

Новый BMW Z4: российские цены и комплектации

3 часа назад
Чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в Санкт-Петербурге

Чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в Санкт-Петербурге

3 часа назад
"Торпедо" могут наказать за расистские выкрики фанатов в адрес динамовца Соу

"Торпедо" могут наказать за расистские выкрики фанатов в адрес динамовца Соу

4 часа назад
Не пролез: в Петербурге появился еще один "мост глупости". Теперь речной

Не пролез: в Петербурге появился еще один "мост глупости". Теперь речной

4 часа назад
Как модели plus-size изменили индустрию моды

Как модели plus-size изменили индустрию моды

4 часа назад
BB или CC-крем: что лучше маскирует

BB или CC-крем: что лучше маскирует

4 часа назад
Никакой грубой силы: у неандертальцев были ловкие руки

Никакой грубой силы: у неандертальцев были ловкие руки

4 часа назад
Кто сильнее? Гильотина. Житель Саранска задушил приятеля в ходе дружеского поединка

Кто сильнее? Гильотина. Житель Саранска задушил приятеля в ходе дружеского поединка

4 часа назад
Австралия и Нидерланды признают итоги международного расследования крушения MH17

Австралия и Нидерланды признают итоги международного расследования крушения MH17

5 часов назад
ИИ прогнозирует поведение людей с психическими расстройствами лучше врачей

ИИ прогнозирует поведение людей с психическими расстройствами лучше врачей

5 часов назад
Вреднее героина: алкоголь могут признать наркотиком и выдавать только по рецептам

Вреднее героина: алкоголь могут признать наркотиком и выдавать только по рецептам

5 часов назад
Из Киево-Печерской лавры на глазах у прихожан выкрали образ Георгия Победоносца

Из Киево-Печерской лавры на глазах у прихожан выкрали образ Георгия Победоносца

6 часов назад
Google — 20 лет. Поисковик предлагает виртуально прогуляться по офису-гаражу 1998 года

Google — 20 лет. Поисковик предлагает виртуально прогуляться по офису-гаражу 1998 года

6 часов назад
"Обломила рыбалку": в Енисее поймали двухметровую акулу

"Обломила рыбалку": в Енисее поймали двухметровую акулу

7 часов назад
Китайцы построили небоскреб в виде пениса

Китайцы построили небоскреб в виде пениса

7 часов назад
Седан Aurus Senat из проекта "Кортеж" готовят к отправке в Европу

Седан Aurus Senat из проекта "Кортеж" готовят к отправке в Европу

7 часов назад
Родители детей-инвалидов призвали депутатов услышать их и поднять пособие

Родители детей-инвалидов призвали депутатов услышать их и поднять пособие

7 часов назад
Функции правительства США начинают передавать искусственному интеллекту

Функции правительства США начинают передавать искусственному интеллекту

7 часов назад
Инструкция: как понять, что любимый человек вам изменяет

Инструкция: как понять, что любимый человек вам изменяет

8 часов назад
7 самых странных и забавных петиций о мультфильмах

7 самых странных и забавных петиций о мультфильмах

8 часов назад
Премия "Мобильный репортер": лучших народных журналистов определят в Уфе

Премия "Мобильный репортер": лучших народных журналистов определят в Уфе

8 часов назад
Спасите Катю от редкого смертельного заболевания

Спасите Катю от редкого смертельного заболевания

9 часов назад
Оркестр Павла Когана посвятит концерт Давиду Ойстраху

Оркестр Павла Когана посвятит концерт Давиду Ойстраху

24.09.2018 08:34