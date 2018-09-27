Олимпийская чемпионка Загитова установила мировой рекорд в короткой программе

В четверг, 27 сентября, в немецком Оберстдорфе стартовал предсезонный турнир по фигурному катанию под названием Nebelhorn Trophy. Первыми в борьбу вступили девушки-одиночницы. В короткой программе олимпийская чемпионка Игр-2018 Пхенчхане россиянка Алина Загитова установила мировой рекорд.

Судьи оценили выступление россиянки на 79,93 балла. Ближайшую преследовательницу – бельгийку Луну Хендрикс – Загитова опередила более чем на 8 баллов (71,50). Третьей идет японка Маи Михара (70,94).

Загитова исполнила программу без видимых ошибок и без выполнения четверных прыжков. Турнир в Германии является первым для российской фигуристки в нынешнем сезоне.

Напомним, ранее после изменения системы оценки все мировые рекорды в фигурном катании были аннулированы.