Голландские военные приехали в Норвегию без теплых вещей

Группа военных из Нидерландов не ожидала, что в октябре и ноябре в Норвегии может быть холодно, поэтому не взяли с собой теплой одежды. Статс-секретарь голландского оборонного ведомства Барбара Виссер потребовала выдать каждому бойцу по одной тысяче евро, что они смогли сами купить себе соответствующую погоде экипировку, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Вместе с тем, Виссер призналась, что к холодам голландские военные не готовились так как на учениях в Литве было достаточно тепло. Норвежские метеорологи, в свою очередь, предупредили: средняя температура в это время года – 0 градусов с понижением до -12 градусов.

Напомним, осенью в Норвегии пройдут учения Североатлантического альянса Trident Juncture. В них примут участие свыше 40 тысяч военных из 31 страны. Нидерланды представляют одну тысяча военнослужащих.

В прошлом году появилась информация, будто к сильному холоду оказались не готовы американские морпехи. Во время мартовских учений в Норвегии одежда на них рвалась на морозе, молнии заклинивало, а пластиковые элементы трескались. Однако позднее выяснилось, что температура в это время была чуть ли не плюсовая, а данные о том, что солдаты из США замерзли, распространял шведская компания-производитель военной формы.