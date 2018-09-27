В Испании актера судят за оскорбление чувств верующих

Представители испанской ассоциации адвокатов-христиан подали в суд на 48-летнего актера Вилли Толедо, который грубо высказался в своем "Фесйбуке" в адрес верующих. Мужчине грозит штраф в размере его зарплаты за 15 месяцев, сообщает El Pais.

В одном из последних комментариев в соцсети Толедо поддержал радикальных феминисток, которые устроили демонстрацию с флагами, на которых были изображены женские половые органы, и призывали отказаться от бога.

"Эта страна мне противна, идите ко всем чертям. Я клал на вашего бога и Деву Марию", — так Толедо прокомментировал задержание феминисток.

Вскоре актера вызвали в суд, но он проигнорировал повестку. Житель Мадрида заявил, что у него в стране пока еще свобода слова, и он не обязан отчитываться перед властями за свои комментарии. Тогда Толедо арестовали из-за неявки в суд.

Его отпустили 13 сентября, суд может оштрафовать актера на крупную сумму. Это максимальное наказание, которое в Испании можно получить за оскорбление чувств верующих или атеистов.

На счету Вилли Толедо участие более чем в 20 фильмах, последний из которых вышел в 2016 году.