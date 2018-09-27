Путин прибыл в Душанбе на саммит СНГ

Владимир Путин прибыл из Баку в Душанбе. Здесь он примет участие в мероприятиях саммита СНГ. Его программа начнется уже вечером 27 сентября неформальным ужином в правительственной резиденции, сообщил ранее журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

Предполагается, что президенты пообщаются друг с другом в нерабочей обстановке, а также обсудят различные проблемы. "В том числе и достаточно чувствительного характера", — добавил Ушаков.

Он также сообщил, что на полях саммита состоятся встречи Владимира Путина с президентами Таджикистана и Киргизии — Эмомали Рахмоном и Сооронбаем Жээнбековым, передает ТАСС.

Кроме того, в Кремле не исключили и ряд других контактов — "на ногах". В частности, такая беседа может состояться вечером 27 сентября с президентом Молдавии Игорем Додоном.

Основная программа саммита СНГ в столице Таджикистана намечена на 28 сентября. Участие в нем подтвердили президенты Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Молдавии, Узбекистана, премьер-министр Армении. Туркменистан будет представлен на уровне вице-премьера страны.

Во время саммита запланированы заседания в узком и расширенном составах.

По итогам саммита СНГ планируется принять 18 документов. Особое внимание главы государств Содружества уделят обсуждению подготовки к предстоящему в 2020 году 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

С российской стороны спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко планирует сделать доклад о проекте Конвенции СНГ о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.