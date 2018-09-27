Жильцы дома на юго-западе столицы десять лет не могут избавиться от соседства с борделем

Сотни жителей сразу нескольких многоэтажек на юго-западе столицы поневоле стали постоянными участниками криминальной драмы. Регулярные потасовки, перестрелки и нескончаемые очереди на лестнице: дело в том, что в квартирах по соседству обосновалась целая сеть заведений для взрослых. Почему, несмотря на постоянные жалобы, их никак не могут закрыть?

Квартир, в которые по ночам стоят живые очереди, в этом доме на улице Вавилова сразу две. Для защиты от раздраженных соседей над дверью — камеры. Но законспирировать бурную деятельность все равно не получается.

- Стоят, ждут, пока отсюда выйдут, а эти войдут.

- Очередь?

- Да! Накидают здесь бычки, написают...

А еще — регулярные драки, поножовщина и стрельба. Приглашают в нехорошую квартиру через Интернет — достаточно позвонить по телефону рядом с недвусмысленными комментариями. Адрес диспетчер называет другой, в соседнем районе. Заведения на Вавилова, откровенничает девушка, из-за протестов жителей закрыли — временно.

- У нас четыре девочки — русские, славянки, на выбор.

Очередной сетевой салон находим на первом этаже многоэтажки. Очередь — не только снаружи, но и внутри двухкомнатной квартиры.

- Комнату отдельную можно, да? Отдельную комнату — ребят, вот они все пройдут, это полторы партии. Приходите через час.

Вызываем полицию. Свет в заведении моментально гасят. Дверь не открывают. Формально этой ночью у полицейских нет повода для того, чтобы вскрывать помещение. Патруль уезжает.

- Надо установить факт передачи денег за сексуальные услуги. Должна быть закупка.

Выяснилось, что по этому адресу контрольная закупка уже была — всего несколько месяцев назад.

- Вы знаете, что здесь происходит?

- Да. Бордель. Закрывали не раз. Приезжал спецназ. По телевизору их показывали.

Та же входная дверь, то же окно — только в окне заложник: активиста, который проводил эту самую закупку, сутенеры несколько часов продержали в квартире.

- Заходите обратно! Давайте девушки, проходим вперед!

Работницам интим-салона привычно выписали штраф в две тысячи. Привлекли ли к ответственности организаторов пикантного бизнеса на улице Архитектора Власова, неизвестно, но все осталось по-прежнему. С первой попытки притон закрыть невозможно, уверены жители дома на улице Вавилова. У них это не получилось даже после 10 лет отчаянной борьбы.

- Участковый приходит, знает об этом, но ничего сделать не может. Он и говорит — не можем найти хозяев квартиры, не можем это, не можем то. Короче, ничего не можем! Начальник УВД сказал, что мы какую-то там операцию, еще что-то там.

- Сколько эта операция продолжается?

- Не знаем сколько. Много лет!

"Если человек обращается и говорит, что в соседней квартире находится притон, это является безусловным основанием для проведения проверки. В случае неоднократности таких обращений сотрудники полиции обязаны поставить данную квартиру на учет и предпринимать все меры профилактического воздействия, чтобы предотвратить это в дальнейшем", — говорит юрист Алексей Аксенов.

Но все это, к сожалению, лишь в теории. А на практике жители уже начали выставлять свои квартиры на продажу: жить рядом с притоном невыносимо.