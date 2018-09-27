Среднюю сестру Хачатурян выпустили из СИЗО

На свободу из СИЗО выйдет средняя из сестер Хачатурян — Ангелина. Такое решение принял Басманный суд Москвы. Сестры Хачатрян обвиняются в убийстве своего 57-летнего отца.

До 28 декабря 2018 года на Ангелину Хачатурян судом наложен ряд ограничений, отмечает ТАСС. Ей запрещено покидать место проживания в ночное время, использовать мобильную связь, пользоваться интернетом, общаться сестрами, общаться с кем-либо кроме следователя и близких родственников.

Если суд примет решение об освобождении трех сестер, то им, как пояснил адвокат Алексей Липцер, будут проживать в трех разных квартирах.

Судебные эксперты признали двух старших сестер вменяемыми, а младшая Мария была признаны невменяемой на момент совершения убийства. Она была переведена в психиатрическое отделение "Бутырки".

Заседание суда 27 сентября сопровождалось дракой: в коридоре Басманного суда Москвы племянник погибшего ударил старшего сына Михаила Хачатуряна. Причина агрессии неизвестна, но судебные приставы выпроводили нарушителя из здания суда.

Тело Михаила Хачатряна с множественными ножевыми ранениями было обнаружено на площадке у квартир дома на Алтуфьевском шоссе 27 июля. Сестры Хачатурян заявили, что отец терроризировал их. 2 августа Останкинский суд Москвы арестовал девушек. Защита настаивает на том, что сестры действовали из самообороны.