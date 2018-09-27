Лавров призвал поощрить КНДР ослаблением санкций

Шаги Северной Кореи по денуклеаризации должны идти параллельно с ослаблением санкционного режима в отношении этой страны.

Такое мнение, как передает "Интерфакс", министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал в ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН по КНДР.

Он подчеркнул, что на фоне демонстрируемой Пхеньяном готовности к сотрудничеству, Запад закручивает санкционные гайки против Северной Кореи. Лавров назвал эту политику "несвоевременной", напомнив, что любые переговоры являются улицей с двусторонним движением.

Глава МИД РФ призвал СБ ООН подумать хотя бы о небольших поощрительных шагах по отношению к КНДР.