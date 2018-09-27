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27 сентября 201818:50

Кубок России. Футболисты "Краснодара" победили в Курске

fckrasnodar.ru

Матчем в Курске между местным "Авангардом" и клубом "Краснодар" продолжилась программа 1/16 финала футбольного Кубка России. Именитые гости уверенно выиграли у команды-выскочки прошлого кубкового розыгрыша, не дав сотворить новую сенсацию. Счет – 2:0.

Как уже сообщали Вести.Ru, "Авангард" в Кубке России-2018 добрался до финала, где уступил соперникам из "Тосно" (1:2). Правда, тогда куряне победили в турнире всего два клуба выше классом – ЦСКА (1:0) и "Амкар" (0:0, по пенальти – 7:6). Но их достижение стало самым значительным в истории клуба.

Теперь "Авангард" предстал не столь собранной командой, что год назад. Хозяева быстро пропустили первый гол (Марков, 9 минута) и после этого краснодарские "быки" довольно уверенно контролировали ситуацию, явно превосходя соперника в классе. А на 65-й минуте Шишкин удвоил счет и практически снял интригу. Гости удержали преимущество до конца основного времени.

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