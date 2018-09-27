В Томске из горящего дома эвакуированы 350 человек

Пятиэтажный жилой дом горит в Томске. Огонь охватил 500 квадратных метров. Пожар возник в квартире на третьем этаже. По балконам огонь перекинулся на мансардный пятый этаж. Из здания эвакуированы 350 человек.

Пожару присвоен повышенный уровень сложности, сообщает "Интерфакс". С огнем борются 43 пожарных и 13 машин.

Лишившихся крыши над головой людей готова принять гостиница, жители города предлагают погорельцам помощь в ночлеге. Также начат сбор вещей для потерявших от огня свое имущество.