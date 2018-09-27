"Металлург" в овертайме обыграл московское "Динамо", команды забросили 11 шайб

В четверг, 27 сентября, проходит очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В Магнитогорске местный "Металлург" в овертайме победил московское "Динамо". Игра получилась результативной и завершилась победой хозяев льда со счетом 6:5.

В основное время в составе победителей дубли оформили Сергей Мозякин (4-я и 52-я минуты) и Мэтт Эллисон (26-я и 63-я), поразивший ворота соперника в овертайме. Еще по шайбе забросили Виктор Антипин (13) и Войтек Вольский (25-я). У "бело-голубых" дублем отметился Вадим Шипачев (31-я и 53-я), также отличились Микс Индрашис (12-я), Даниил Тарасов (13-я) и Дмитрий Кагарлицкий (21-я).

"Металлург" с 14 очками занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Динамо" идет девятым на Западе (9 очков).