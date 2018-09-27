КХЛ. "Автомобилист" продлил победную серию на старте сезона до 11 матчей

Невероятная победная серия екатеринбургского "Автомобилиста" на старте сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) продолжается и составляет уже 11 матчей. В четверг, 27 сентября, уральский клуб на своем льду одержал победу над череповецкой "Северсталью". Встреча завершилась со счетом 4:0.

В составе победителей дубль оформил Найджел Доус (39-я и 46-я минуты), еще по шайбе забросили Иван Вишневский (23-я) и Стефан да Коста (41-я).

"Автомобилист" продолжает оставаться единственной командой в лиге, которая не потерпела ни одного поражения в нынешнем сезоне. Отметим, что рекорд КХЛ по количеству побед подряд со старта сезона принадлежит санкт-петербургскому СКА, который в прошлом чемпионате одержал 20 побед кряду.

Екатеринбургский клуб лидирует с 22 очками из 22 возможных в турнирной таблице Восточной конференции. "Северсталь" на Западе с девятью очками идет восьмой.

"Автомобилист" в следующем матче примет московское "Динамо", "Северсталь" в гостях сыграет с челябинским "Трактором". Обе встречи пройдут 29 сентября.

В другом матче игрового дня ярославский "Локомотив" в гостях победил челябинский "Трактор" — 2:1.