Средняя и младшая сестры Хачатурян выпущены из СИЗО

Басманный суд Москвы изменил меру пресечения с содержания под стражей на запрет определенных действий в отношении средней и младшей сестер Хачатурян — Ангелины и Марии, обвиняемых в убийстве отца.

Как передает ТАСС, данная мера действует до 28 декабря 2018 года. Подсудимые будут жить в разных квартирах, им запрещено выходить из дома ночью, общаться с кем-то, в том числе друг с другом – кроме родственников и следователя. Сестры также не смогут пользоваться мобильной связью и Интернетом.

Девушки обвиняются в убийстве своего 57-летнего отца Михаила Хачатуряна, чье тело с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено 27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе.

На допросе сестры — Крестина, Ангелина и Мария — признали свою вину, объяснив случившееся тем, что у них сложились с отцом крайне неприязненные отношения из-за того, что он на протяжении длительного времени причинял им моральные страдания.

2 августа Останкинский суд Москвы отправил их в следственный изолятор. Эксперты признали вменяемыми двух старших сестер, младшая признана невменяемой в момент совершения убийства.