Родившая в метро Петербурга женщина отказалась от сына

Впервые за последние 50 лет в метро Санкт-Петербурга прошли роды. Это произошло в предпоследние выходные сентября. На платформе станции метро "Технологический институт" женщина родила сына. Однако началом счастливой истории это не стало.

Мать отказалась от ребенка. К такому решению ее подтолкнули сложности со здоровьем, сообщает ТАСС, У женщины уже есть двое детей, но она лишена в их отношении родительских прав.

Пока новорожденный мальчик выписан из роддома и переведен в больницу. Вопрос о семейном устройстве ребенка будет решаться в ближайшее время, подчеркнули в аппарате петербургского детского омбудсмена Светланы Агапитовой.