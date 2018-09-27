В США уже в октябре можно будет купить летающую машину

Представители американской компании Terrafugia, которая принадлежит китайскому концерну Geely, с октября начнет принимать заказы на летающие машины. Им нужна будет взлетная полоса, а превращаться из самолета в автомобиль новое транспортное средство будет за минуту, сообщает Daily Mail.

Сотрудниуи Terrafugia отмечают, что заказчикам доставят их летающие машины уже в 2019 году. Стоимость инновационного летательного аппарата пока, впрочем, не уточняется.

Известно, что двигатель новой машины будет гибридным (бензино-электрическим). Аппарат будет вмещать в себя двух человек, а для старта ему будет нужна взлетная полоса. Авторы проекта пока не расчитывают на массовую популярность своего продукта и говорят, что он больше похож на частный самолет, чем на автомобиль.

Также в октябре Terrafugia обещает продемонстрировать новую модель машины с вертикальным взлетом, однако покататься в такой можно будет не раньше 2023 года.